'C'è un fantasma', uomo fugge terrorizzato dall'abitazione e posta foto sui social (Di giovedì 10 dicembre 2020) La notizia è riporta dai maggiori media britannici , come il Mirror ed è stata ripresa da alcuni giornali italiani come Leggo.it . Secondo quanto si apprende, il soggetto in questione, prima di ... Leggi su news.fidelityhouse.eu (Di giovedì 10 dicembre 2020) La notizia è riporta dai maggiori media britannici , come il Mirror ed è stata ripresa da alcuni giornali italiani come Leggo.it . Secondo quanto si apprende, il soggetto in questione, prima di ...

kishibekygdr : @josukekygdr disgusto, e più le guardava più sentiva il proprio fastidio aumentare. L’unica cosa positiva era che… - beltrami_fulvio : @CalaminiciM Il Di Maio manco si è accorto della guerra civile in Etiopia. L'ottima posizione dell'Italia per la pa… - Admaiorasemper9 : @GrandeFratello Non so se avete visto quel gufo di Zelletta appollaiato ovunque ad ascoltare l'uomo ombra un fantas… - maki_AA_ : RT @dreaminhogvarts: “[Harry] guardò il volto del fantasma di sua madre. «Tuo padre sta arrivando, vuole vederti. [..] Resisti.» E lui venn… - chiarakalos : RT @dreaminhogvarts: “[Harry] guardò il volto del fantasma di sua madre. «Tuo padre sta arrivando, vuole vederti. [..] Resisti.» E lui venn… -

Ultime Notizie dalla rete : fantasma uomo Uomo fotografa un fantasma, il web si scatena: realtà o finzione? triestecafe.it "C’è un fantasma", uomo fugge terrorizzato dall’abitazione e posta foto sui social

“C’è un fantasma”. Con questa convinzione un uomo negli scorsi giorni ha lasciato di corsa la sua casa nel Regno Unito fuggendo a più non posso. La notizia è riporta dai maggiori media britannici, com ...

Scappa di casa terrorizzato e posta una foto: «C’è un fantasma». Lo scatto divide il web

Si trovava in casa da solo, quando ha avvertito degli strani rumori provenire dalla cucina. Avvicinandosi alla porta, ha notato una strana presenza sbucare ...

“C’è un fantasma”. Con questa convinzione un uomo negli scorsi giorni ha lasciato di corsa la sua casa nel Regno Unito fuggendo a più non posso. La notizia è riporta dai maggiori media britannici, com ...Si trovava in casa da solo, quando ha avvertito degli strani rumori provenire dalla cucina. Avvicinandosi alla porta, ha notato una strana presenza sbucare ...