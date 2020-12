“C’è un fantasma” | una foto immortala la strana presenza “Non ci credevo ma ho visto tutto È veramente spaventoso”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) “Avevo sentito un rumore strano, come dei passi e il tipico fruscio dei vestiti. Poi hoquella testa sbucare dalla porta, avevo il telefono in mano e ho fatto una, ma senza avvicinarmi. Poi sono scappato fino a quando non è tornato uno dei miei coinquilini. C’è un fantasma in quella casa“. È questo il racconto fatto da un utente anonimo su Reddit, accompagnato da alcuni scatti davvero inquietanti che stanno facendo il giro del web scatenando migliaia di commenti. Il giovane ha assicurato che in quel momento era a casa da solo e che hadistintamente lasbucare da dietro la porta, con due occhi scuri che lo fissavano. Effettivamente, l’ombra si vede nitidamente anche dagli scatti che ha pubblicato su Reddit. La primanon è chiarissima ma la seconda, ...

Ultime Notizie dalla rete : “C’è fantasma”

Scappa di casa terrorizzato e posta una foto: «C'è un fantasma». Lo scatto divide il web. Primo Piano > Esteri. Mercoledì 9 Dicembre 2020. Si trovava in casa da solo, ...Scappa di casa terrorizzato e posta una foto: «C'è un fantasma». Lo scatto divide il web Si trovava in casa da solo, quando ha avvertito degli strani rumori provenire dalla cucina. Avvicinandosi...Scappa di casa terrorizzato e posta una foto: 'C'è un fantasma'. Lo scatto divide il web. Leggo- 20 ore fa. 1 di 1. Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7 il nostro ...