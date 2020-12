C’è l’annuncio: il Papa anticipa l’orario della messa di Natale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo giorni in cui le voci si sono susseguite è arrivato l’annuncio della sala stampa vaticana: Papa Francesco ha deciso di anticipare l’orario della messa di Natale alle ore 19.30, due ore prima dell’orario delle 21.30 usualmente adottato nel suo pontificato. Modificata anche la Benedizione ‘Urbi et Orbi’ del giorno di Natale alle 12, che avverrà nella Basilica e non dalla Loggia Centrale. Invariati gli orari del Te Deum del 31 dicembre, alle 17.00 nella Basilica, delle messe del primo gennaio e dell’Epifania, entrambe alle 10, sempre in San Pietro. “La partecipazione alle celebrazioni sarà molto limitata”, spiega la Sala stampa vaticana. Sempre la Sala stampa vaticana ha riferito che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo giorni in cui le voci si sono susseguite è arrivatosala stampa vaticana:Francesco ha deciso diredialle ore 19.30, due ore prima deldelle 21.30 usualmente adottato nel suo pontificato. Modificata anche la Benedizione ‘Urbi et Orbi’ del giorno dialle 12, che avverrà nella Basilica e non dalla Loggia Centrale. Invariati gli orari del Te Deum del 31 dicembre, alle 17.00 nella Basilica, delle messe del primo gennaio e dell’Epifania, entrambe alle 10, sempre in San Pietro. “La partecipazione alle celebrazioni sarà molto limitata”, spiega la Sala stampa vaticana. Sempre la Sala stampa vaticana ha riferito che ...

