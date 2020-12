Cavani: “Rifiutato Juve e Inter, non tradirei mai i napoletani. Che emozione il murales” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Cavani chiaro dice che ha rifiutato Juve e Inter perché non avrebbe mai tradito i napoletani. È grato ed emozionato per il murales a lui dedicato. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 10 dicembre 2020)chiaro dice che ha rifiutatoperché non avrebbe mai tradito i. È grato ed emozionato per il murales a lui dedicato. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

fabiola_cejku : RT @cmdotcom: #Cavani: 'Ho rifiutato più volte la #Juve e non solo. L'ho fatto per i napoletani' - SIMONE4ESPOSITO : RT @cmdotcom: #Cavani: 'Ho rifiutato più volte la #Juve e non solo. L'ho fatto per i napoletani' - cmdotcom : #Cavani: 'Ho rifiutato più volte la #Juve e non solo. L'ho fatto per i napoletani' - _SiGonfiaLaRete : #ManchesterUnited, #Cavani non dimentica il passato: “Ho rifiutato Juve ed Inter perché #Napoli è indimenticabile” - PreLombardi : RT @MondoNapoli: ESCLUSIVA MN - Cavani racconta: 'Il murales mi ha emozionato. Per il legame con Napoli ho rifiutato Juve e Inter' - https:… -

