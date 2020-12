Cavani Juventus: la verità del centravanti: bianconeri snobbati (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Juventus, durante la sessione del mercato estivo, ha seguito anche il nome di Edinson Cavani per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Andrea Pirlo. L’attaccante, ora al Manchester United, ha svelato per quale motivo ha declinato l’offerta proveniente dalla squadra di Andrea Agnelli. Juventus: le parole di Cavani “Posso dire solo grazie ai tifosi del Napoli. Gli sarò sempre riconoscente. È per questo motivo che ho detto di no a tanti club italiani tra cui la Juventus, che mi ha chiamato spesso, ed anche l’Inter. Leggi anche:Champions League, tabellone completato: le possibili avversarie della Juventus Non potevo fare un gesto del genere ai napoletani. Se penso a Napoli- ha dichiarato Cavani tramite i microfoni di “MondoNapoli” penso alla gioia, perché so ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 10 dicembre 2020) La, durante la sessione del mercato estivo, ha seguito anche il nome di Edinsonper rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Andrea Pirlo. L’attaccante, ora al Manchester United, ha svelato per quale motivo ha declinato l’offerta proveniente dalla squadra di Andrea Agnelli.: le parole di“Posso dire solo grazie ai tifosi del Napoli. Gli sarò sempre riconoscente. È per questo motivo che ho detto di no a tanti club italiani tra cui la, che mi ha chiamato spesso, ed anche l’Inter. Leggi anche:Champions League, tabellone completato: le possibili avversarie dellaNon potevo fare un gesto del genere ai napoletani. Se penso a Napoli- ha dichiaratotramite i microfoni di “MondoNapoli” penso alla gioia, perché so ...

SMontemorra : Cavani: 'Ho detto no a Inter e Juventus per non offendere il Napoli' - Notiziedi_it : Cavani: “Juventus e Inter mi hanno chiamato. Non potevo tradire Napoli” - WiAnselmo : #Napoli, Cavani giura amore eterno: 'Ho detto di no a club italiani come #Juventus ed #Inter. I napoletani non lo m… - Mediagol : #Napoli, Cavani giura amore eterno: 'Ho detto di no a club italiani come #Juventus ed #Inter. I napoletani non lo m… - okcalciomercato : Manchester United, Cavani: “Ho detto tante volte no a Juventus ed Inter per rispetto verso Napoli”… -