Caudo | portierati sociali e sanità territoriale opportunità

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma – Il Covid-19 ci mostra “ogni giorno che le sfide del welfare sono lontane dall’essere pienamente vinte. Esistono sacche di poverta’ sociale, prima ancora che economica, che solo molto difficilmente sono raggiunte dal servizio sanitario nazionale. Occorrono reti territoriali e sinergie tra l’amministrazione comunale, le Asl di territorio, i cittadini e le associazioni del terzo settore. Occorre promuovere un protocollo tra Roma e le ASL locali per ripensare i servizi sanitari piu’ vicini alla gente in modo da avere presidi e servizi dedicati a utenze differenti laddove ce n’e’ piu’ bisogno”. Di questo si e’ parlato, ieri, nel corso dell’incontro ‘La Sanita’. Un’opportunita”, per il ciclo Fori Virtuali con Giovanni, presidente del III Municipio e candidato alle elezioni di centrosinistra per Roma 2021. “La citta’ che cura non e’ ...