Cattolica | acquista immobile storico a Roma

(Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) –Immobiliare accresce il patrimonio in gestione con l’acquisizione da parte del Fondo Girolamo di unad uso direzionale nel pieno centro di, in via Santa Maria in Via 3/6, a 200 metri dalla Fontana di Trevi. L’, ceduto dal FIA Due Fondo Portafoglio gestito da Kryalos SGR, è composto da due edifici e si sviluppa su sette piani, di cui uno interrato, per una superficie complessiva di 13mila metri quadri. L’operazione è stata originata, negoziata e strutturata daImmobiliare e Savills IM SGR e realizzata tramite il Fondo Girolamo, FIA immobiliare istituito e gestito da Savills IM SGR ed interamente sottoscritto dal Gruppo, specializzato in uffici core locati a tenant di elevato standing. In seguito ...

