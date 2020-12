Catania, presentato il ricorso al Collegio di Garanzia per i due punti di penalizzazione (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Catania ha presentato il suo ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport per “l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello della Figc” come spiega la nota del Coni. Infatti il club etneo aveva ottenuto la riduzione di due punti (che inizialmente erano quattro) il passato 6 novembre dalla Corte Federale d’Appello che aveva parzialmente accolto il ricorso. Il Catania era stato sanzionato per il mancato pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati nella passata stagione. Foto: sito ufficiale Catania L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ilhail suoaldidello Sport per “l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello della Figc” come spiega la nota del Coni. Infatti il club etneo aveva ottenuto la riduzione di due(che inizialmente erano quattro) il passato 6 novembre dalla Corte Federale d’Appello che aveva parzialmente accolto il. Ilera stato sanzionato per il mancato pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati nella passata stagione. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DiaRiossazzurro : RT @SportSicilia: #Catania ha formalmente presentato al Collegio di Garanzia dello Sport il ricorso contro la penalizzazione in classifica… - SportSicilia : #Catania ha formalmente presentato al Collegio di Garanzia dello Sport il ricorso contro la penalizzazione in class… - MeridioNews : Statale 284, presentato progetto per il raddoppio Falcone: «Speriamo di indire la gara entro il 2021» -

Ultime Notizie dalla rete : Catania presentato Catania, presentato il ricorso al Collegio di Garanzia per i due punti di penalizzazione alfredopedulla.com Ylenia Bonavera, spunta video di una rissa. In 2 sentiti in Questura

In un video girato da passanti le immagini della rissa in strada e del ferimento di Ylenia Bonavera. Dopo l'amico che l'ha portata in ospedale, sentita in Questura un'altra persona che si è presentata ...

Pistorio presenta il nuovo corso della Fillea Cgil

All'indomani dell'elezione a segretario regionale, Giovanni Pistorio parla a MeridioNews dell'attuale momento del settore edile. Tra diritti non tutelati, recenti scandali giudiziari, voglia di afferm ...

In un video girato da passanti le immagini della rissa in strada e del ferimento di Ylenia Bonavera. Dopo l'amico che l'ha portata in ospedale, sentita in Questura un'altra persona che si è presentata ...All'indomani dell'elezione a segretario regionale, Giovanni Pistorio parla a MeridioNews dell'attuale momento del settore edile. Tra diritti non tutelati, recenti scandali giudiziari, voglia di afferm ...