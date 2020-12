Caso Zarate-Lazio, inchiesta anche da parte della Procura di Roma (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non accenna a concludersi il contenzioso fra la Lazio e Mauro Zarate per la questione dei pagamenti all’attaccante argentino Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, anche la Procura di Roma sta indagando sul Caso Zarate-Lazio. Le ipotesi di reato sono evasione fiscale e false attestazioni in bilancio, al momento a carico di ignoti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non accenna a concludersi il contenzioso fra lae Mauroper la questione dei pagamenti all’attaccante argentino Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport,ladista indagando sul. Le ipotesi di reato sono evasione fiscale e false attestazioni in bilancio, al momento a carico di ignoti. Leggi su Calcionews24.com

