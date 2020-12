Caso Regeni | l’ira della famiglia | “Richiamare l’ambasciatore e chiarire le responsabilità italiane”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – “Visto che” la procura di Roma ha chiuso le indagini sull’omicidio di Giulio Regeni, “delineando le responsabilità di quattro alti ufficiali egiziani chiediamo di richiamare immediatamente l’ambasciatore, dichiarare l’Egitto paese non sicuro e bloccare la vendita di armi. È davvero arrivato il momento per il nostro governo di avere un sussulto di dignità”. Lo dice Alessandra Ballerini, avvocatessa della famiglia Regeni, durante una conferenza stampa alla Camera.

Rischiano di finire sono processo il generale Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abdelal Sharif.Giulio Regeni venne rapito la sera del 25 gennaio 2016: il suo corpo martoriato fu trovato nove giorni dopo. Ecco tutte le novità del caso..Roma, 10 dic. La Procura di Roma ha chiuso le indagini sul caso dell’omicidio Giulio Regeni, il . A due anni dall’iscrizione nel registro degli indagati degli 007 egiziani appartenenti alla National S ...I genitori del ricercatore friulano in conferenza stampa con l’avvocata Alessandra Ballerini: «La situazione di Giulio ha svelato cosa succede davvero in Egitto» ...Chiuse le indagini della procura di Roma sulla morte di Giulio Regeni, avvenuta nel 2016 in Egitto. A rischiare il processo quattro 007 egiziani. Agli indagati il procuratore Michele Prestipino e il p ...