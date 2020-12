Caso Regeni | la procura di Roma chiude l’inchiesta | accusati quattro 007 egiziani

Leggi su italiasera

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Questa mattina ladiha chiusosulla morte di Giulio, il ricercatore di Trieste rapito e ucciso nel gennaio del 2016 in Egitto. Gli inquirenti hanno emesso avvisi di chiusura delle indagini, che precedono la richiesta di celebrazione del processo, nei confronti diagenti dei servizi segreti. A rischio processo il generale Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Usham Helmi e Magdi Ibrahim Abdelas Sharif. Sono, a vario titolo, per sequestro di persona pluriaggravato. Al maggiore Magdi Ibrahim Abdelas Sharif viene contestato anche il concorso in lesioni personali aggravate e il concorso in omicidio aggravato. Per un quinto agente, Mamhoud Naje, i pm hanno chiesto l’archiviazione per “insufficienza di ...