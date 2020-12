Caso Regeni, la conferma del ruolo dei Servizi egiziani: perquisizioni segrete in casa sua già a metà dicembre – Il video (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il pm Sergio Colaiocco che indaga sull’omicidio di Giulio Regeni, nel corso della sua audizione in commissione parlamentare d’inchiesta, oggi 10 dicembre, ha raccontato quanto riferito alla magistratura italiana da due testimoni, indicati con il nome in codice di Alfa e Beta, dei cinque messi agli atti. Due passaggi particolarmente significativi, perché confermano come la Nsa (ovvero i Servizi segreti egiziani) avesse messo Giulio nel mirino almeno a partire da metà dicembre 2015. Ben prima del sequestro avvenuto tra il 25 e il 26 gennaio dell’anno successivo. Il teste Alfa, racconta Colaiocco, «riferisce di aver avuto un colloquio con l’avvocato Al-Sayed, coinquilino di Giulio Regeni. L’avvocato, il 23 gennaio, ovvero due giorni prima del ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il pm Sergio Colaiocco che indaga sull’omicidio di Giulio, nel corso della sua audizione in commissione parlamentare d’inchiesta, oggi 10, ha raccontato quanto riferito alla magistratura italiana da due testimoni, indicati con il nome in codice di Alfa e Beta, dei cinque messi agli atti. Due passaggi particolarmente significativi, perchéno come la Nsa (ovvero isegreti) avesse messo Giulio nel mirino almeno a partire da2015. Ben prima del sequestro avvenuto tra il 25 e il 26 gennaio dell’anno successivo. Il teste Alfa, racconta Colaiocco, «riferisce di aver avuto un colloquio con l’avvocato Al-Sayed, coinquilino di Giulio. L’avvocato, il 23 gennaio, ovvero due giorni prima del ...

ninabecks1 : RT @Maxtom49: No #fico inutile testicolo pieno d'acqua, la storia di #Regeni è la plastica prova che abbiamo in giggino la frottola #dimaio… - giustinik59 : RT @MassimoUngaro: Grazie a Procura di Roma per ottimo lavoro sul caso #Regeni: abbiamo brandelli di verità, a quando la giustizia ? ora Eg… - MarcoRossiRoma : Direi che sarebbe il caso di ritirare l'ambasciatore o di interrompere le relazioni diplomatiche con l'Egitto. Sare… - elerub11 : RT @Maxtom49: No #fico inutile testicolo pieno d'acqua, la storia di #Regeni è la plastica prova che abbiamo in giggino la frottola #dimaio… - lucafromplain : @WVecchis @savioli_alberto @francescatotolo @lauraboldrini @lacappon @LTangherlini @LucaroniS @ricristiano1… -