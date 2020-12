Caso Regeni, a distanza di cinque anni emerge il nome del suo presunto assassino (Di giovedì 10 dicembre 2020) Oggi, dopo ben cinque lunghi anni dalla vicenda che ha coinvolto lo studente Giulio Regeni, sembrerebbe emergere il nome del suo “presunto assassino“. Ricordiamo che il corpo senza vita del ricercatore friulano, venne ritrovato il 3 febbraio del 2016, a seguito della scomparsa avvenuta già nel mese di gennaio dello stesso anno, nella città del Cairo, non lontano da una prigione dei servizi segreti egiziani. Il Caso Regeni, sin dall’inizio ha suscitato dubbi e forti polemiche, sia a causa dei segni di tortura rinvenuti nel corpo del ragazzo, che hanno destato numerosi sospetti sulla modalità della avvenuta morte, sia sugli innumerevoli depistaggi in materia di indagini. Nel mirino della Procura, quattro agenti dei ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Oggi, dopo benlunghidalla vicenda che ha coinvolto lo studente Giulio, sembrerebbere ildel suo ““. Ricordiamo che il corpo senza vita del ricercatore friulano, venne ritrovato il 3 febbraio del 2016, a seguito della scomparsa avvenuta già nel mese di gennaio dello stesso anno, nella città del Cairo, non lontano da una prigione dei servizi segreti egiziani. Il, sin dall’inizio ha suscitato dubbi e forti polemiche, sia a causa dei segni di tortura rinvenuti nel corpo del ragazzo, che hanno destato numerosi sospetti sulla modalità della avvenuta morte, sia sugli innumerevoli depistaggi in materia di indagini. Nel mirino della Procura, quattro agenti dei ...

