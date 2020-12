**Caso Gregoretti: Conte non andrà a Catania, Gup a Roma per sentirlo** (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte non volerà a Catania per essere sentito sul caso Gregoretti, dove sabato era atteso insieme agli ex ministri Matteo Salvini, Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta. Fonti di governo spiegano che sarà il Gup che si occupa del caso, Nunzio Sarpietro, a venire a Roma prossimamente per audirlo in qualità di testimone. La data della trasferta nella Capitale del magistrato non è ancora stata stabilita. Sabato in Aula a Catania sarà invece presente Salvini, che ha annunciato la sua partecipazione all'udienza. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020), 10 dic. (Adnkronos) - Il premier Giuseppenon volerà aper essere sentito sul caso, dove sabato era atteso insieme agli ex ministri Matteo Salvini, Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta. Fonti di governo spiegano che sarà il Gup che si occupa del caso, Nunzio Sarpietro, a venire aprossimamente per audirlo in qualità di testimone. La data della trasferta nella Capitale del magistrato non è ancora stata stabilita. Sabato in Aula asarà invece presente Salvini, che ha annunciato la sua partecipazione all'udienza.

