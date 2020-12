(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilinserito nel Piano Italia Cashless e introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 offre la possibilità di ottenere un rimborso in denaro in base agli acquisti effettuati con pagamenti elettronici, in negozi fisici. Il, come abbiamo approfondito qui, si applica solo agli acquisti fatti tramite dispositivi elettronici all’interno di negozi aderenti, cioè che si siano iscritti al programma. Le 4 fasi del pianoIlsi articola in quattro periodi: periodo sperimentale (Extradi Natale): dall’8 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 1° semestre: dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 2° semestre: dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 3° semestre: dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. I rimborsi previsti sono di due tipi: oltre a quello percentuale, il cosiddetto ...

Cashback: le spese ammesse e quelle escluse Beni e servizi tra gli acquisti ammessi, come anche il professionista o il parrucchiere. 10 Dicembre 2020. Condividi su Facebook + Twitter Whatsapp Linkedin Il Cashback inserito nel Piano Italia Cashless e introdotto ...Bonus cashback: importi, spese ammesse e come partecipare. Bonus cashback, la misura allo studio del Governo, in base alla bozza del decreto MEF, prevederebbe una restituzione del 10% delle spese effettuate con mezzi di pagamento tracciabili. 1.500 euro sarebbe il limite del rimborso semestrale così come il premio per i primi 100.000 partecipanti.A partire dal 1° gennaio 2021, infatti, entra in vigore il cosiddetto cashback di Stato che prevede il rimborso del 10% delle spese effettuate con sistemi di pagamento elettronici nei negozi fisici. L'8 dicembre si parte con la versione sperimentale dell'iniziativa, il cashback di Natale ( qui la guida completa a come funziona ).