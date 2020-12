Cashback fino gennaio, all'Epifania Il Governo pensa alla proroga (Di giovedì 10 dicembre 2020) Complice l’imbuto in stile “click day” nel primo giorno del varo del Cashback di Stato e problemi per registrare le carte di credito ancora ieri sull’app Io gestita da PagoPa, il Governo sta pensando già di prorogare il piano per spingere i pagamenti con moneta elettronica, allungare cioè la scadenza fino a gennaio (oltre cioè il termine del 31 dicembre per aiutare Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 10 dicembre 2020) Complice l’imbuto in stile “click day” nel primo giorno del varo deldi Stato e problemi per registrare le carte di credito ancora ieri sull’app Io gestita da PagoPa, ilstando già dire il piano per spingere i pagamenti con moneta elettronica, allungare cioè la scadenza(oltre cioè il termine del 31 dicembre per aiutare Segui su affaritaliani.it

