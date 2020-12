Cashback 2020 | funzionamento e cumulabilità Ecco i dettagli

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 10 dicembre 2020) In questi giorni è molto in voga e si parla spesso di piano, ovvero quel progetto dell’Esecutivo specificamente mirato a consentire ai privati consumatori di avere un rimborso sulle spese fatte nel periodo delle feste. E’ partito dall’8 dicembre e, tuttavia, non vi è ancora assoluta chiarezza su quelle che sono le spese incluse in detto beneficio.Cerchiamo allora di fare luce sull’argomento e di spiegare a che cosa l’acquirente ha diritto. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sul bonus bollette automatico dal 2021, clicca qui.: di che si tratta in concreto? Ilservirebbe, secondo le intenzioni dei promotori, a favorire il commercio e la ripresa dell’economia, specialmente nel periodo delle feste natalizie. E’ una sorta di ‘bonus’, ...