Casadilego vince X Factor 2020 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Casadilego - X Factor 2020 Finale incerta, verdetto inaspettato. Ma X Factor 2020 ha il suo vincitore ed è ancora under donna come un anno fa con Sofia Tornambene: trionfa Casadilego, che allo scontro decisivo ha battuto i Little Pieces Of Marmelade, a cui va la medaglia d'argento. I due sfidanti hanno superato le prime due manche di gara, che hanno visto 'cadere' gli altri finalisti. Il primo a salutare i 'sogni di gloria' è stato l'over di Mika, N.A.I.P., subito fuori dopo la manche d'apertura in cui ciascuno ha duettato con il proprio giudice. Il secondo step, quello dei best of, ha invece proclamato Blind terzo classificato; una medaglia di bronzo che, in qualche modo, cozza con il successo discografico della sua Cuore nero, già disco d'oro e consegnatogli dalla coach ...

