Casa più grande e con un giardino Il mercato immobiliare: ecco le richieste (Di giovedì 10 dicembre 2020) La presentazione della 26esima edizione del Listino degli immobili di città e provincia, di Fimaa- Federazione Italiana Mediatori e Agenti d’Affari aderente ad Ascom Confcommercio Bergamo, ha rappresentato l’occasione per fare un focus sul mercato immobiliare residenziale e non, nell’anno della pandemia e sulle prospettive del settore. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 10 dicembre 2020) La presentazione della 26esima edizione del Listino degli immobili di città e provincia, di Fimaa- Federazione Italiana Mediatori e Agenti d’Affari aderente ad Ascom Confcommercio Bergamo, ha rappresentato l’occasione per fare un focus sulresidenziale e non, nell’anno della pandemia e sulle prospettive del settore.

matteosalvinimi : #Salvini: #Natale. Per limitare contagi, ma senza dividere le famiglie, in altri Paesi europei dicono giustamente:… - NetflixIT : Un po’ di titoli da guardare dopo aver fatto l’albero visto che più atmosfera natalizia c’è, meglio è: ?????????????? Qua… - borghi_claudio : Non voglio aprire troppi fronti ma tengo sempre un occhio su Siena. Le cose che stanno accadendo in casa Unicredit… - leoncin48319157 : RT @choriflettuto__: EliGreg tu l'avevi previsto EliGreg nonostante tu non sia più nella casa continui a darmi certezze #gfvip https://t.c… - Rebbi95361350 : Pierpaolo è l‘unico in quella casa che ha capito Elisabetta, l‘unico per davvero. Nelle litigate non ha mai giudica… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa più Le 5 case più vincenti nella storia del Motomondiale - Motoblog Motoblog.it