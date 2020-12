Carolyn Smith, le parole che le dedica Selvaggia Lucarelli “Sa danzare sulla vita” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Carolyn Smith è una donna strepitosa stando a quello che dicono tutti quelli che la conoscono. Milly Carlucci, che l’ha voluta fin dalla prima edizione di Ballando con le stelle come presidente di giuria è a lei legatissima e certamente fa la differenza nel programma che l’ha fatta conoscere al grande pubblico. Ottima ballerina, giudice severo ma giusto, corretta sempre. I concorrenti di Ballando, che di solito hanno da ridire sui giudici, è raro che entrino in conflitto con lei. Carolyn Smith è, certamente, il valore aggiunto della trasmissione. Carolyn Smith ha salutato la sua amica Gabriella Carolyn Smith da diversi anni sta combattendo contro un tumore ma non ha mai mollato e la sua energia, certamente la sta aiutando in questa ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 10 dicembre 2020)è una donna strepitosa stando a quello che dicono tutti quelli che la conoscono. Milly Carlucci, che l’ha voluta fin dalla prima edizione di Ballando con le stelle come presidente di giuria è a lei legatissima e certamente fa la differenza nel programma che l’ha fatta conoscere al grande pubblico. Ottima ballerina, giudice severo ma giusto, corretta sempre. I concorrenti di Ballando, che di solito hanno da ridire sui giudici, è raro che entrino in conflitto con lei.è, certamente, il valore aggiunto della trasmissione.ha salutato la sua amica Gabriellada diversi anni sta combattendo contro un tumore ma non ha mai mollato e la sua energia, certamente la sta aiutando in questa ...

zazoomblog : “Quando ho scoperto di avere il tumore…” Milly Carlucci e il retroscena sulla malattia di Carolyn Smith: - #“Quand… - Dansai75 : RT @fraversion: che donna pazzesca Carolyn Smith! In tre minuti smonta decenni di tabù sulla malattia: chiama le cose con il loro nome, non… - CarolynSmith51 : RT @fraversion: che donna pazzesca Carolyn Smith! In tre minuti smonta decenni di tabù sulla malattia: chiama le cose con il loro nome, non… - fyrewinter : simone di pasquaIe e samueI peron uno dietro l'altro nei video messaggi per carolyn smith mamm ro carmn mi devo sedere a riflettere. - altrogiornorai1 : RT @fraversion: che donna pazzesca Carolyn Smith! In tre minuti smonta decenni di tabù sulla malattia: chiama le cose con il loro nome, non… -