Carcere per chi viola il copyright su Twitch: la proposta “shock” del senatore Thom Thillis (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sta facendo molto discutere una proposta presentata dal senatore Thom Tillis, che riguarda le violazioni DMCA su Twitch. La proposta, infatti, prevede che dopo una serie di segnalazioni scattino delle pene severe, fino ad arrivare al Carcere. Come noto, negli ultimi tempi molti streamer – anche nel mondo esports – hanno dovuto eliminare diversi video sulla piattaforma di proprietà di Amazon. Tanti di questi andavano a violare il copyright, come stabilito dalla Digital Millennium copyright Act (DMCA), la legge degli Stati Uniti d’America che rende appunto illegale la produzione e la divulgazione di contenuti protetti dal copyright. Il senatore della Carolina del Nord ritiene che sia ... Leggi su esports247 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sta facendo molto discutere unapresentata dalTillis, che riguarda lezioni DMCA su. La, infatti, prevede che dopo una serie di segnalazioni scattino delle pene severe, fino ad arrivare al. Come noto, negli ultimi tempi molti streamer – anche nel mondo esports – hanno dovuto eliminare diversi video sulla piattaforma di proprietà di Amazon. Tanti di questi andavano are il, come stabilito dalla Digital MillenniumAct (DMCA), la legge degli Stati Uniti d’America che rende appunto illegale la produzione e la divulgazione di contenuti protetti dal. Ildella Carolina del Nord ritiene che sia ...

borghi_claudio : In 15 anni succedono tante cose... Francia, chiesti 4 anni di carcere per l'ex presidente Sarkozy - amnestyitalia : Organizzare il pride non è reato. Per aver difeso il diritto ad amare, Melike Balkan e Özgür Gür rischiano fino a t… - Antonio_Tajani : #JoshuaWong condannato per aver manifestato in favore della libertà e della democrazia ad #HongKong. Non sarai solo… - stefanol2006 : @LaFionda2020 Aggiungete che è stato 'assolto' per incapacità di intendere e di volere, ma proprio per questo trasf… - f_giambrone : La storia di Nasrin, una #donna da sempre impegnata in difesa dei #dirittiumani e per questo detenuta in carcere in… -

Ultime Notizie dalla rete : Carcere per La Triennale di Milano lancia un concorso per riprogettare il carcere di San Vittore AGI - Agenzia Italia Ilva Taranto, confermata in appello l'assoluzione di Fabio Riva

MILANO - La Corte d'appello di Milano ha confermato l'assoluzione per Fabio Riva, uno dei componenti della famiglia ex proprietaria dell'Ilva di Taranto, dalle accuse di bancarotta per il crac della h ...

Sentenza Gozzini, cos'è il delirio di gelosia

ll disturbo delirante è caratterizzato da false credenze. Secondo le perizie Gozzini era travolto da pensieri connessi al tema dell’abbandono ...

MILANO - La Corte d'appello di Milano ha confermato l'assoluzione per Fabio Riva, uno dei componenti della famiglia ex proprietaria dell'Ilva di Taranto, dalle accuse di bancarotta per il crac della h ...ll disturbo delirante è caratterizzato da false credenze. Secondo le perizie Gozzini era travolto da pensieri connessi al tema dell’abbandono ...