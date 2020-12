Capello saluta Paolo Rossi: «Allenati con Maradona, quando arrivo vi faccio correre» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Fabio Capello commosso saluta Paolo Rossi e fa una “promessa” all’ex campione della Juventus e della Nazionale. Le sue parole Fabio Capello saluta Paolo Rossi con estrema commozione. Capello, dagli studi di Sky Sport, narra il Paolo Rossi calciatore e gli fa una “promessa”. «A Paolo Rossi dico di allenarsi tanto insieme a Maradona…perchè quando arriverò io li farò correre molto». Queste le sue parole con le lacrime agli occhi e la commozione anche di Ilaria D’Amico e dei presenti in studio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Fabiocommossoe fa una “promessa” all’ex campione della Juventus e della Nazionale. Le sue parole Fabiocon estrema commozione., dagli studi di Sky Sport, narra ilcalciatore e gli fa una “promessa”. «Adico di allenarsi tanto insieme a…perchèarriverò io li faròmolto». Queste le sue parole con le lacrime agli occhi e la commozione anche di Ilaria D’Amico e dei presenti in studio. Leggi su Calcionews24.com

