Campo Rom, Regione e Asl a sostegno delle famiglie. Bonavitacola sollecita il Comune

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – Regione e Asl Napoli 1 a sostegno delle famiglie del Campo rom della Circumvallazione Esterna di Napoli. Con l'istituzione della "zona rossa", i cittadini che hanno domicilio, dimora o residenza al Campo Rom hanno avuto l'obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni. Sin dal primo momento l'Asl Napoli 1 Centro ha garantito l'assistenza sanitaria, organizzando servizi ambulatoriali per gli adulti e per bambini, un ambulatorio infermieristico (per rilievi clinimetrici e medicazioni, distribuzione farmaci, informazione al corretto utilizzo farmaci e loro posologia). Ed anche un ambulatorio di sostegno e orientamento psicologico. L'Asl, per intesa con l'Unità di Crisi Regionale e con la ...

StampaRegione e Asl Napoli 1 a sostegno delle famiglie del campo rom della Circumvallazione Esterna di Napoli. Con l’istituzione della “zona rossa”, i cittadini che hanno domicilio, dimora o residenza ...

