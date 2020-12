Campania in zona gialla da domenica, quando si decide (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Campania domenica potrebbe passare in zona gialla, soprattutto grazie al calo dell’indice Rt, attualmente sotto lo 0,74: la data della decisione La Campania, dopo due settimane in zona rossa ed una in arancione, potrebbe essere pronta a passare in fascia gialla da domenica. La decisione verrà presa venerdì 11 dicembre, cioè domani, nel corso L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lapotrebbe passare in, soprattutto grazie al calo dell’indice Rt, attualmente sotto lo 0,74: la data della decisione La, dopo due settimane inrossa ed una in arancione, potrebbe essere pronta a passare in fasciada. La decisione verrà presa venerdì 11 dicembre, cioè domani, nel corso L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : Scossa di #terremoto avvertita distintamente a #Pozzuoli e a #Napoli. Epicentro nel cuore della zona flegrea, dove… - LaStampa : Le giovani vite spezzate dal Covid: Chiara muore a 17 anni in Campania, da domani zona arancione - ciropellegrino : Oggi scade zona rossa #Campania, sono le 9 di sera, buio totale. È abbastanza vergognoso e irrispettoso nei confron… - RTonyi : RT @NapoliToday: #Cronaca Calano ancora i ricoveri Covid in terapia intensiva: si avvicina la zona gialla per la Campania - NapoliToday : #Cronaca Covid-19, Tommasielli (Unità di Crisi Campania): 'Zona rossa ha funzionato, contagi calati'… -