Campania, esonda anche il Garigliano: acqua invade le case. Coppia di coniugi tratta in salvo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo l’esondazione del Volturno, questa volta è il Garigliano ad aver rotto gli argini dopo l’ondata di maltempo di questi giorni. E’ avvenuto a Sessa Aurunca, dove il corso d’acqua aveva raggiunto livelli idrometrici preoccupanti nelle ultime ore. Campania, esonda il Garigliano: due anziani tratti in salvo Secondo quanto riporta Edizione caserta, il fiume è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo l’zione del Volturno, questa volta è ilad aver rotto gli argini dopo l’ondata di maltempo di questi giorni. E’ avvenuto a Sessa Aurunca, dove il corso d’aveva raggiunto livelli idrometrici preoccupanti nelle ultime ore.il: due anziani tratti inSecondo quanto riporta Edizionerta, il fiume è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Meteowebcam : Maltempo: esonda il fiume Panaro, Brennero chiuso. Duramente colpito Veneto Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giu… - lacittanews : Disagi anche in Campania, dove è crollato un immobile, in Calabria e in Sicilia. Da Nord a Sud l’Italia è flagellat… -