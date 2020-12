Calcolo ferie personale ATA, diatriba tra colleghi che lavorano con orario 7,12 ore su 5 giorni (Di giovedì 10 dicembre 2020) Calcolo ferie e festività per il personale ATA: un ulteriore chiarimento sul diritto al riconoscimento di 32 giorni ad anno scolastico per chi lavora con orario di servizio di 7.12 ore su 5 giorni a settimana. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 dicembre 2020)e festività per ilATA: un ulteriore chiarimento sul diritto al riconoscimento di 32ad anno scolastico per chi lavora condi servizio di 7.12 ore su 5a settimana. L'articolo .

turista_percaso : @turbobuonista @bioccolo Grazie per le informazioni aggiuntive. Capisco che l'azienda decide sul telelavoro non per… - rossellamarin : La giornata di oggi l'abbiamo dedicata al calcolo costi benefici post-DPCM: test o quarantena all'arrivo in Italia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcolo ferie Personale ATA: calcolo ferie e festività per il periodo natalizio Orizzonte Scuola BELLUNO La Funzione pubblica della Cisl denuncia la grave scopertura

LA PROTESTABELLUNO La Funzione pubblica della Cisl denuncia la grave scopertura di organico per il personale amministrativo del ministero dell'Interno presente in questura, prefettura e al Miur ...

Tredicesima 2020: quando arriva, calcolo, esclusi, ratei in cassa integrazione

A chi spetta la Tredicesima 2020? Come si calcola, come funziona durante la Cig. Accedi alla guida e scopri di più! | LeggiOggi ...

LA PROTESTABELLUNO La Funzione pubblica della Cisl denuncia la grave scopertura di organico per il personale amministrativo del ministero dell'Interno presente in questura, prefettura e al Miur ...A chi spetta la Tredicesima 2020? Come si calcola, come funziona durante la Cig. Accedi alla guida e scopri di più! | LeggiOggi ...