Calciomercato: Cagliari, Nainggolan sembra sempre più vicino al ritorno (Di giovedì 10 dicembre 2020) La telenovela Radja Nainggolan verso un lieto fine. Il Cagliari potrebbe riabbracciare il centrocampista belga già nella prossima sessione di mercato, come riportato da Calciomercato.com. Il belga ex Roma non rientra più nei piani del tecnico nerazzurro Antonio Conte, anche se questo era senza dubbio sotto gli occhi di tutti. Scarsissimo impiego in questa prima parte di stagione del centrocampista, segno di un feeling mai nato né con il tecnico né, più in generale, con l’ambiente nerazzurro. Cagliari, ora l’Inter apre: possibile svolta per Nainggolan In estate, il presidente Tommaso Giulini avrebbe voluto fare degli sforzi per tenere Nainggolan in Sardegna. Questa volontà si sarebbero tradotti nel pagamento dell’intero ingaggio, se l’Inter avesse accettato di cedere il Ninja a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) La telenovela Radjaverso un lieto fine. Ilpotrebbe riabbracciare il centrocampista belga già nella prossima sessione di mercato, come riportato da.com. Il belga ex Roma non rientra più nei piani del tecnico nerazzurro Antonio Conte, anche se questo era senza dubbio sotto gli occhi di tutti. Scarsissimo impiego in questa prima parte di stagione del centrocampista, segno di un feeling mai nato né con il tecnico né, più in generale, con l’ambiente nerazzurro., ora l’Inter apre: possibile svolta perIn estate, il presidente Tommaso Giulini avrebbe voluto fare degli sforzi per tenerein Sardegna. Questa volontà si sarebbero tradotti nel pagamento dell’intero ingaggio, se l’Inter avesse accettato di cedere il Ninja a ...

junews24com : Calciomercato, duello Juventus-Inter per Zappa - - fcin1908it : Inter, rimpianto Zappa? GdS: 'Affare Cagliari, vale già 10 milioni. E uno così a Conte...' - - BombeDiVlad : ????#Cagliari, i club di #PremierLeague non mollano #Walukiewicz?? ?? Ecco le squadre interessate al difensore polac… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? NEWS - Pronti due rientri nel #Cagliari! Come stanno Barella e Vidal ? - SOSFanta : ?? NEWS - Pronti due rientri nel #Cagliari! Come stanno Barella e Vidal ? -