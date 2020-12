Calcio Napoli vince il girone di Europa League | con la Real Sociedad basta l’1-1

Leggi su 2anews

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Vantaggio di Zielinsky nel primo tempo. Pareggio degli spagnoli solo al noventesimo. Azzurri ai sedicesimi diPrima partita delnello stadio con il nuovo nome: Diego Armando Maradona. Partita decisiva per la qualificazione ai sedicesimi dicontro unache, fuori casa, non solo non ha mai