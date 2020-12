CALCIO ITALIANO SOTTO SHOCK, È MORTO PAOLO ROSSI: L’EROE DI SPAGNA ’82 AVEVA 64 ANNI (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una notizia SHOCK sconvolge in piena notte l'Italia intera.A soli 64 ANNI è venuto a mancare improvvisamente PAOLO ROSSI, l'eroe dei Mondiali del 1982 che con le sue reti permise agli azzurri di conquistare il tetto del mondo. Fu capocannoniere di quel torneo iridato mettendo a segno ben 6 reti che lo consacrano con il soprannome di 'Pablito': 3 reti al Brasile, 2 alla Polonia e 1 alla Germania in finale. Non si conoscono ancora le cause della morte, a confermare il decesso anche il giornalista Rai e amico di PAOLO ROSSI, Enrico Varriale.Al termine della propria carriera si era dedicato in diverse occasioni al commento tecnico in TV e si era cimentato nel ruolo di opinionista di punta dividendosi negli ANNI tra Rai e Sky. Leggi su mediagol (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una notiziasconvolge in piena notte l'Italia intera.A soli 64è venuto a mancare improvvisamente, l'eroe dei Mondiali del 1982 che con le sue reti permise agli azzurri di conquistare il tetto del mondo. Fu capocannoniere di quel torneo iridato mettendo a segno ben 6 reti che lo consacrano con il soprannome di 'Pablito': 3 reti al Brasile, 2 alla Polonia e 1 alla Germania in finale. Non si conoscono ancora le cause della morte, a confermare il decesso anche il giornalista Rai e amico di, Enrico Varriale.Al termine della propria carriera si era dedicato in diverse occasioni al commento tecnico in TV e si era cimentato nel ruolo di opinionista di punta dividendosi neglitra Rai e Sky.

