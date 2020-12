Calcio in lutto, è morto l’ex Juventus Paolo Rossi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo la morte di Diego Armando Maradona, il mondo del Calcio piange anche Paolo Rossi. l’ex attaccante della Juventus è venuto a mancare all’età di 65 anni. La notizia è stata ufficializzata anche dal giornalista Rai, Enrico Varriale, tramite il suo profilo Twitter. Juventus: la notizia della scomparsa di Paolo Rossi “Una notizia tristissima : ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’ Estate del ’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro in RAI, negli ultimi anni. R.i.p. caro Paolo.” Leggi anche:Mercato Juventus, sprint Paratici per il difensore centrale l’ex attaccante nel 1982 fu capocannoniere ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo la morte di Diego Armando Maradona, il mondo delpiange ancheattaccante dellaè venuto a mancare all’età di 65 anni. La notizia è stata ufficializzata anche dal giornalista Rai, Enrico Varriale, tramite il suo profilo Twitter.: la notizia della scomparsa di“Una notizia tristissima : ci ha lasciato. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’ Estate del ’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro in RAI, negli ultimi anni. R.i.p. caro.” Leggi anche:Mercato, sprint Paratici per il difensore centraleattaccante nel 1982 fu capocannoniere ...

