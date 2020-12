Calcio femminile, Champions League: Fiorentina-Slavia Praga 2-2, Daniela Sabatino tiene a galla le speranze viola (Di giovedì 10 dicembre 2020) E’ finita 2-2 all'”Artemio Franchi” di Firenze la sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale della Champions League di Calcio femminile 2020-2021 tra Fiorentina e Slavia Praga. Una partita godibile, giocata a viso aperto da entrambe le compagini, con le viola che hanno po’ pagato dazio dal punto di vista fisico, riuscendo a riacciuffare il pari grazie a un tasso tecnico superiore. PRIMO TEMPO – Le padrone di casa passano in vantaggio al 3? con Quinn grazie a uno stacco perentorio da Calcio d’angolo. La reazione delle ceche tarda ad arrivare e la premiata ditta Clelland-Sabatino prova a creare qualche grattacapo alla difesa avversaria. Al 18? arriva il primo cartellino giallo della partita comminato a Bonetti, ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) E’ finita 2-2 all'”Artemio Franchi” di Firenze la sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale delladi2020-2021 tra. Una partita godibile, giocata a viso aperto da entrambe le compagini, con leche hanno po’ pagato dazio dal punto di vista fisico, riuscendo a riacciuffare il pari grazie a un tasso tecnico superiore. PRIMO TEMPO – Le padrone di casa passano in vantaggio al 3? con Quinn grazie a uno stacco perentorio dad’angolo. La reazione delle ceche tarda ad arrivare e la premiata ditta Clelland-prova a creare qualche grattacapo alla difesa avversaria. Al 18? arriva il primo cartellino giallo della partita comminato a Bonetti, ...

