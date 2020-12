Bvlgari accende il Natale a Roma

Ultime Notizie dalla rete : Bvlgari accende

Vanity Fair.it

La maison ha illuminato via Dei Condotti con luminarie che celebrano le festività in arrivo, ma che vogliono essere anche un segno di speranza per un futuro più luminoso ...Nessun virus potrà mai spegnere lo spirito natalizio, così department store e città si apprestano ad accendere alberi e vetrine, in massima sicurezza e splendore. All'insegna della solidarietà S arà u ...