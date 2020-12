Burioni: "Gli effetti indesiderati in Uk non sono preoccupanti e non pregiudicano la vaccinazione di massa" (Di giovedì 10 dicembre 2020) “effetti indesiderati di questo tipo non sono preoccupanti e non pregiudicano in alcun modo la vaccinazione di massa. Tuttavia, non dimentichiamo che l’unico modo per proteggere quelli che non si potranno vaccinare sarà l’immunità di gregge”. A scriverlo sul sito MedicalFacts è Roberto Burioni, virologo dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano che commenta quanto accaduto nel Regno Unito, dove due persone a cui è stato somministrato il vaccino Pfizer-BionTech hanno riscontrato reazioni allergiche simili a quelle di cui avevano già sofferto in passato. “In Regno Unito sono iniziate le vaccinazioni in massa e ci sono stati i primi due eventi avversi. Non ci sono report ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) “di questo tipo none nonin alcun modo ladi. Tuttavia, non dimentichiamo che l’unico modo per proteggere quelli che non si potranno vaccinare sarà l’immunità di gregge”. A scriverlo sul sito MedicalFacts è Roberto, virologo dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano che commenta quanto accaduto nel Regno Unito, dove due persone a cui è stato somministrato il vaccino Pfizer-BionTech hanno riscontrato reazioni allergiche simili a quelle di cui avevano già sofferto in passato. “In Regno Unitoiniziate le vaccinazioni ine cistati i primi due eventi avversi. Non cireport ...

