Buccino | flash mob dei magistrati onorari | “Noi garanti della Giustizia ma abbandonati dallo Stato”

Ultime Notizie dalla rete : Buccino flash

anteprima24.it

Cristina Buccino Instagram, in versione Flashdance accende la fantasia UrbanPost. Notizie Sport Regione. Do you want to stay up to date of all the news about Buccino? Turn on push notifications and don't miss anything! Keep me up to date! No thanks, just show me the news.Un incendio di vaste proporzioni ha interessato nella giornata di ieri il territorio tra Buccino e San Gregorio Magno. Al lavoro diverse squadre dei Vigili del Fuoco che inizialmente sono intervenuti con due elicotteri per domare le fiamme, mentre nel pomeriggio si è aggiunto un canadair della Protezione Civile Nazionale a supporto dei pompieri, che hanno messo in sicurezza […]Diretta del sindaco sul cambio del medico di famiglia Martedì 8 Dicembre ore 11:00 intervista in diretta del Sindaco sulla pagina Facebook del Comune di Buccino sul cambio temporaneo del medico di famiglia.