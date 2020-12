Bucci: «A scuola ci si contagia come altrove. Significa che la scuola non è stata difesa abbastanza» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Repubblica intervista Enrico Bucci, professore di Biologia alla Temple University di Philadelphia. Ha condotto uno studio con altri ricercatori sulla seconda ondata. Il risultato che illustra è che non ne sono responsabili le scuole. A scuola ci si contagia come fuori, dichiara. Non più di altri luoghi di svago. E aggiunge che non è una buona notizia. «Significa che la scuola non è stata difesa, non si è fatto abbastanza per metterla in sicurezza, tanto che in termini di contagio è diventata come tutti gli altri luoghi non protetti». Per effettuare lo studio, i ricercatori hanno analizzato i dati sui contagi in Italia al 31 ottobre, comune per comune, e sono andati a vedere in che ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 dicembre 2020) Repubblica intervista Enrico, professore di Biologia alla Temple University di Philadelphia. Ha condotto uno studio con altri ricercatori sulla seconda ondata. Il risultato che illustra è che non ne sono responsabili le scuole. Aci sifuori, dichiara. Non più di altri luoghi di svago. E aggiunge che non è una buona notizia. «che lanon è, non si è fattoper metterla in sicurezza, tanto che in termini di contagio è diventatatutti gli altri luoghi non protetti». Per effettuare lo studio, i ricercatori hanno analizzato i dati sui contagi in Italia al 31 ottobre, comune per comune, e sono andati a vedere in che ...

