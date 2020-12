Brusca frenata del bus | madre perde equilibrio e schiaccia il figlio | tragico epilogo

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il neonato, stando a quanto ricostruito, come riporta Tgcom24 , lo scorso 28 ottobre si trovava sul mezzo di trasporto nel marsupio della. Improvvisamente l'autista avrebbe frenatomente ...

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Morto il neonato schiacciato dopo brusca frenata del bus. L'incidente a San Teodoro, #Genova, lo scorso 28 ottobre #ANSA… - BlunoteWeb : Morto neonato schiacciato dopo brusca frenata bus - live_palermo : Schiacciato sul bus dopo una brusca frenata: morto neonato - Loredanataberl1 : RT @Adnkronos: #Genova, neonato morto schiacciato dopo brusca frenata bus - serenel14278447 : Morto il neonato schiacciato su un bus durante una brusca frenata -

Ultime Notizie dalla rete : Brusca frenata

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti L'articolo Sorpreso con la droga in tasca, 35enne fermato a Milazzo sembra essere il primo su ...GENOVA - È purtroppo deceduto il neonato che era rimasto gravemente ferito dopo la brusca frenata di un bus cittadino. A riportarlo è il Corriere.it, che ha ricostruito la triste vicenda avvenuta a Ge ...