Brexit, dalla Commissione Ue misure d'emergenza per l'eventuale No Deal (Di giovedì 10 dicembre 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione Europea ha presentato una serie di misure per assicurare la reciproca connettività stradale e aerea con il Regno Unito, oltre che del diritto di pesca nelle rispettive acque, in vista di un possibile scenario di mancato accordo con Londra in vista della Brexit. L'obiettivo è quello di coprire il periodo in cui non vi è alcun accordo in vigore. Se si arriverà a un no Deal, esse cesseranno dopo un periodo prestabilito. “I negoziati sono ancora in corso. Tuttavia, anche se la fine della transizione è molto vicina, non c'è garanzia che, se e quando un accordo sarà trovato, possa entrare in vigore in tempo – ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen -. E' nostra responsabilità essere preparati a tutte le eventualità, inclusa quella ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – LaEuropea ha presentato una serie diper assicurare la reciproca connettività stradale e aerea con il Regno Unito, oltre che del diritto di pesca nelle rispettive acque, in vista di un possibile scenario di mancato accordo con Londra in vista della. L'obiettivo è quello di coprire il periodo in cui non vi è alcun accordo in vigore. Se si arriverà a un no, esse cesseranno dopo un periodo prestabilito. “I negoziati sono ancora in corso. Tuttavia, anche se la fine della transizione è molto vicina, non c'è garanzia che, se e quando un accordo sarà trovato, possa entrare in vigore in tempo – ha detto la presidente dellaeuropea, Ursula von der Leyen -. E' nostra responsabilità essere preparati a tutte le eventualità, inclusa quella ...

