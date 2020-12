Brexit | cena indigesta | Johnson e von der Leyen confermano stallo negoziati

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il pesce non era solo sul menù, in particolare le capesante su cui i pescatori inglesi dovranno pagare una tariffa del 20% in caso di no-deal, ma anche al centro dei discorsi dellatra Borise Ursula von der. La pesca rimane infatti uno dei tre temi su cui le posizioni di Regno Unito e Unione europea sono più lontane, insieme alla cosiddetta “parità di condizioni” per evitare che le imprese britanniche abbiano vantaggi e sulla governance di qualsiasi accordo. Il premier britannico e la presidente della Commissione UE si sono incontrati ieri sera a Bruxelles per sbloccare isulla, ma dopo essersi resi conto che le posizioni sono ancora troppo lontane, si sono dati tempo fino a domenica per trovare un accordo e scongiurare un no-deal. “Il primo ministro vuole sondare ...