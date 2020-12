Brescia, oltre 1.500 immagini pedopornografiche sul computer: arrestato 30enne (Di giovedì 10 dicembre 2020) ... è stata avviata dal Compartimento della Polizia postale di Venezia a seguito di una segnalazione inoltrata da un utente sul sito www.commissariatodips.it relativa alla presenza di materiale di ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 10 dicembre 2020) ... è stata avviata dal Compartimento della Polizia postale di Venezia a seguito di una segnalazione inoltrata da un utente sul sito www.commissariatodips.it relativa alla presenza di materiale di ...

Ultime Notizie dalla rete : Brescia oltre Vaccino Covid, in arrivo a Brescia 200 tra medici e infermieri Giornale di Brescia Via Milano, lavori sospesi per le feste

Da domani provvisoriamente riaperto al traffico il tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Villa Glori/via Manara e via Stoppani ...

Falda 4 metri all'esordio negli USA

Negli States riprende l'attività indoor. Esordio per l'astista piemontese Helen Falda che a Brookings supera i 4,00 metri. È rientrata in azione dopo oltre nove mesi l’astista piemontese Helen Falda: ...

Brescia, oltre 1.500 immagini pedopornografiche sul ...

Brescia, 10 dicembre 2020 - Un trentenne bresciano è stato arrestato dalla Polizia di Stato perché trovato in possesso di oltre 1.500 tra video e immagini pedopornografiche, con bambine dall ...

CORONAVIRUS: Brescia città oltre 6mila casi, ieri altri 10 ...

CORONAVIRUS: Brescia città oltre 6mila casi, ieri altri 10 i morti in provincia. I nuovi decessi a causa del Coronavirus si sono registrati nei Comuni di Brescia (3), Gavardo (2), Marone (2 ...

Brescia - Wikipedia

Tra le principali attrazioni di Brescia possiamo ricordare: il museo di Santa Giulia e le mostre ed iniziative da esso proposte, la zona archeologica del foro romano con il Capitolium e il castello di Brescia, oltre che la rinnovata pinacoteca Tosio Martinengo.

