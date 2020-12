Bper è la prima banca in Italia per sostenibilità ambientale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Bper banca, unico Istituto di credito in Italia, ha ottenuto un importante riconoscimento per la sostenibilità ambientale da Cdp, con l'inserimento nella prestigiosa “A List” per il contrasto al cambiamento climatico. Cdp è un'organizzazione non profit internazionale che fornisce a imprese, autorità locali, governi e investitori un sistema globale di misurazione e rendicontazione ambientale. Il processo annuale di divulgazione e punteggio di Cdp è ampiamente riconosciuto come il più autorevole e trasparente a livello mondiale. Nel 2020 sono state 9.600 le organizzazioni che si sono sottoposte alla valutazione di Cdp. Bper banca è stata premiata per le azioni volte a diminuire le emissioni, a mitigare i rischi climatici e a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) -, unico Istituto di credito in, ha ottenuto un importante riconoscimento per lada Cdp, con l'inserimento nella prestigiosa “A List” per il contrasto al cambiamento climatico. Cdp è un'organizzazione non profit internazionale che fornisce a imprese, autorità locali, governi e investitori un sistema globale di misurazione e rendicontazione. Il processo annuale di divulgazione e punteggio di Cdp è ampiamente riconosciuto come il più autorevole e trasparente a livello mondiale. Nel 2020 sono state 9.600 le organizzazioni che si sono sottoposte alla valutazione di Cdp.è stata premiata per le azioni volte a diminuire le emissioni, a mitigare i rischi climatici e a ...

