Bonus seggiolini | MIT | ad oggi erogati quasi 11 milioni euro

(Teleborsa) – Sono oltre 350 mila le registrazioni sulla piattaforma http://www.Bonusseggiolino.it per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono. Lo rende noto il MIT precisando che "i buoni elettronici emessi ad oggi superano i 260 mila, mentre i rimborsi richiesti sono più di 82 mila, per un importo totale di quasi 11 milioni di euro". L'iniziativa si concluderà il 31 dicembre 2020 e i Bonus ottenuti dovranno essere utilizzati entro tale scadenza presso i punti vendita indicati sulla piattaforma. Gli esercenti dovranno presentare la fattura entro il 31 gennaio 2021 per avere il diritto al rimborso. Oltre quella data non sarà più possibile procedere al rimborso dei buoni utilizzati presso gli esercizi commerciali registrati sul sito dedicato.

