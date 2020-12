Bologna-Roma: probabili formazioni e tv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Domenica 13 dicembre alle 15.00 al Dall’Ara si disputerà Bologna-Roma, gara valida per l’undicesima giornata di campionato di Serie A. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata la Roma ha pareggiato 0 a 0 all’Olimpico contro il Sassuolo, dopo la sconfitta rimediata al San Paolo. I giallorossi sono rimasti in 10 dal 40? minuto di gioco per l’espulsione di Pedro, fatto che ha indubbiamente condizionato la partita. La squadra di Fonseca si trova ora al 6° posto in classifica a quota 18 punti e vuole a tutti i costi tornare a conquistare i tre punti. Il Bologna è stato battuto 3 a 1 a San Siro dall’Inter, vittoriosa grazie alla doppietta di Hakimi e alla rete di Lukaku. La squadra di Mihajlovic occupa la decima posizione in classifica con 12 punti. Le probabili ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 11 dicembre 2020) Domenica 13 dicembre alle 15.00 al Dall’Ara si disputerà, gara valida per l’undicesima giornata di campionato di Serie A. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata laha pareggiato 0 a 0 all’Olimpico contro il Sassuolo, dopo la sconfitta rimediata al San Paolo. I giallorossi sono rimasti in 10 dal 40? minuto di gioco per l’espulsione di Pedro, fatto che ha indubbiamente condizionato la partita. La squadra di Fonseca si trova ora al 6° posto in classifica a quota 18 punti e vuole a tutti i costi tornare a conquistare i tre punti. Ilè stato battuto 3 a 1 a San Siro dall’Inter, vittoriosa grazie alla doppietta di Hakimi e alla rete di Lukaku. La squadra di Mihajlovic occupa la decima posizione in classifica con 12 punti. Le...

