Bollettino oggi 10 dicembre | contagi | morti e guariti regione per regione

Il Bollettino dell'emergenza Coronavirus, regione per regione, aggiornato a giovedì 10 dicembre. Torna il consueto appuntamento con i dati forniti dal Ministero della Salute in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità. oggi si registrano 16.999 nuovi contagi, 887 morti, 30.099 guariti, 171.586 tamponi, 3.291 (-29) ricoverati in terapia intensiva, 29.088 (-565) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -13.988 gli attualmente positivi per un totale di 696.527.

