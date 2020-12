Bollettino del San Pio: annunciati 28 nuovi casi di positività (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 290 tamponi, dei quali nr. 43 risultati positivi. Dei quarantatré positivi, nr. 28 rappresentano nuovi casi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri 15 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 290 tamponi, dei quali nr. 43 risultati positivi. Dei quarantatré positivi, nr. 28 rappresentano, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri 15 si riferiscono a conferme digià precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

DPCgov : ???? #allertaROSSA domani, #10dicembre, nella Provincia Autonoma di Bolzano. ???? #allertaARANCIONE in Veneto, Friuli V… - FelicePerri : COVID-19, BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA DEL 10 DICEMBRE 2020 - NewsMondo1 : Coronavirus, superato il milione di guariti. Arcuri: “L’Europa partirà insieme con la vaccinazione”… - alegasponi : @IOitaliait Le condizioni del “paziente” @IOitaliait si stanno stabilizzando. Non so se è più inquietante trattare… - ClaudioAgos : RT @AdriMCMLXI: Covid in Veneto, impennata del virus: 4.197 nuovi contagi e 148 vittime nelle ultime 24 ore Il bollettino -