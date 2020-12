Bollettino Coronavirus oggi: risalgono i contagi a Milano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Milano, 10 dicembre 2020 - La Lombardia e Milano si preparano all'atteso passaggio in zona gialla. Il passaggio è stato reso possibile dai numeri, in costante miglioramento. Milano resta la provincia ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 10 dicembre 2020), 10 dicembre 2020 - La Lombardia esi preparano all'atteso passaggio in zona gialla. Il passaggio è stato reso possibile dai numeri, in costante miglioramento.resta la provincia ...

Corriere : In Italia 16.999 nuovi casi e 887 morti. I tamponi sono 171.586 - Corriere : ?????? I dati di oggi - elaisafrenk : RT @ultimenotizie: Sono 16.999 i contagi da #coronavirus resi noti oggi in Italia secondo il bollettino del ministero della Salute. Da ieri… - ilsussidiario : #Bollettino di #RegioneLombardia con i #dati di #coronavirus di oggi 10 dicembre 2020 - Andrea80821276 : RT @RaiNews: I dati di oggi sul #coronavirus in Italia -