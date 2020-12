Bollettino Coronavirus del 10 Dicembre 2020

(Di giovedì 10 dicembre 2020) In data 10l’incremento nazionale dei casi è +0,96% (ieri +0,72%) con 1.787.147 contagiati totali, 1.027.994 dimissioni/guarigioni (+30.099) e 62.626 deceduti (+887); 696.527 infezioni in corso (-13.988). Elaborati 171.586 tamponi totali (ieri 118.475) con 71.113 nuovi casi testati (ieri 50.932); 16.999 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 9,90% (ieri 10,76% – target 2%) rapporto positivi/nuovi casi testati 23,90% (ieri 25,04% – target 3%). Ricoverati con sintomi -565 (29.088); terapie intensive -29 (3.291) con 251 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 4.197; Lombardia 2.093; Lazio 1.488; Emilia Romagna 1.453; Puglia 1.332; Campania 1.198; Piemonte 974. In Lombardia curva +0,48% (ieri +0,28%) con 24.229 tamponi totali (ieri 14.175) e 6.902 nuovi casi testati (ieri 4.375): 2.093 positivi (target 1.000); rapporto ...

I casi positivi riguardano: 266 persone residenti in provincia di Bari, 130 in provincia di Brindisi, 289 nella provincia BAT, 314 in provincia di Foggia, 165 in provincia di Lecce, 157 in provincia d ...Nel nuovo bollettino covid della Sud est sono 16 i positivi nella provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 912 tamponi.ROMA (ITALPRESS) – Ricrescono i contagi ma ancora di più aumentano notevolmente i morti da coronavirus. È quanto si evince dal bollettino del Ministero della Salute che monitora la pandemia. I nuovi ...