BMW - La nostra intervista a Dario Mennella

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Come si chiuderà il 2020 della BMW Italia per l'area clienti business? E quali soluzioni innovative per il mondo flotte sono previste per l'anno in arrivo? A rispondere a queste interrogativi è, corporate direct & special sales manager della Casa tedesca. Il 2020 è stato un anno molto particolare: si può dire che ci sia stata una ripresa della domanda business dopo il lockdown di primavera o se ne sentono ancora gli effetti? E come pensate si chiuderà l'anno per la vostra azienda? Riteniamo che la pandemia abbia congelato per qualche mese il mercato, che si è poi risvegliato con esigenze nuove di flessibilità e di scelte, una novità che ha coinvolto anche il mondo business. La ripresa che abbiamo visto nei mesi successivi al lockdown di primavera è molto probabilmente dovuta al recupero di una parte di quanto è venuto a mancare ...