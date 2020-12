Bloody Vinyl, l’album “BV3” è disco di platino (Di giovedì 10 dicembre 2020) Bloody Vinyl: ”BV3” è disco di platino e, per festeggiare in grande stile, questa sera mashup in diretta durante la finale di X FACTOR con Slait, Hell Raton, Lazza e Mara Sattei! Bloody Vinyl, stasera un live speciale alla finale di X Factor Ottime nuove in casa Bloody Vinyl: “BV3”, il nuovo album di Slait, Tha Supreme, Low Kidd e Young Miles è disco di platino (dati diffusi ieri da Fimi/GfK Italia)! Un altro grande traguardo per il team che ha conquistato ancora una volta i fan e ha messo un nuovo tassello nella storia dell’urban italiano. Inoltre, sempre oggi, anche “Machete Satellite” feat Salmo,Taxi B & Greg Willem ha ottenuto la certificazione oro, così come già successo a “X 1 Mex” ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020): ”BV3” èdie, per festeggiare in grande stile, questa sera mashup in diretta durante la finale di X FACTOR con Slait, Hell Raton, Lazza e Mara Sattei!, stasera un live speciale alla finale di X Factor Ottime nuove in casa, il nuovo album di Slait, Tha Supreme, Low Kidd e Young Miles èdi(dati diffusi ieri da Fimi/GfK Italia)! Un altro grande traguardo per il team che ha conquistato ancora una volta i fan e ha messo un nuovo tassello nella storia dell’urban italiano. Inoltre, sempre oggi, anche “Machete Satellite” feat Salmo,Taxi B & Greg Willem ha ottenuto la certificazione oro, così come già successo a “X 1 Mex” ...

Bloody Vinyl 3 - Wikipedia

Bloody Vinyl 3 (indicato anche come BV3) è un mixtape del DJ italiano Slait, dei rapper italiani Low Kidd e Tha Supreme e del produttore italiano Young Miles, pubblicato il 2 ottobre 2020 dalla Arista Records e dalla Sony Music. 1 Descrizione 2 Tracce 3 Formazione

