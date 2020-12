Birra: nasce Natalia, l'artigianale etica e professionalmente inclusiva (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Labitalia) - Il Desiderio di Barbiana lancia Natalia, la Birra artigianale buona, etica e inclusiva, la prima ad essere presentata del neonato progetto l'Abbarrato. L'Abbarrato è il birrificio artigianale creato per permettere alle persone che frequentano propri i servizi di cura e di accoglienza, ragazzi autistici, con disagio mentale o con disabilità psichica, di trovare, ciascuno su misura della sua particolarità, il proprio posto in un processo produttivo che favorisce l'inserimento nel legame sociale attraverso il contributo al lavoro. I ragazzi coinvolti nell'iniziativa L'Abbarrato hanno infatti intrapreso percorso di tirocinio che, attraverso le vendite della Birra, permette loro di ricevere la giusta remunerazione per l'attività svolta, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Labitalia) - Il Desiderio di Barbiana lancia, labuona,, la prima ad essere presentata del neonato progetto l'Abbarrato. L'Abbarrato è il birrificiocreato per permettere alle persone che frequentano propri i servizi di cura e di accoglienza, ragazzi autistici, con disagio mentale o con disabilità psichica, di trovare, ciascuno su misura della sua particolarità, il proprio posto in un processo produttivo che favorisce l'inserimento nel legame sociale attraverso il contributo al lavoro. I ragazzi coinvolti nell'iniziativa L'Abbarrato hanno infatti intrapreso percorso di tirocinio che, attraverso le vendite della, permette loro di ricevere la giusta remunerazione per l'attività svolta, ...

HorecaNewsit : Nasce Baladin Green Pea la prima birra in lattina completamente apribile - HorecaNewsit : Nasce Baladin Green Pea la prima birra in lattina completamente apribile - HorecaNewsit : Nasce Baladin Green Pea la prima birra in lattina completamente apribile - HorecaNewsit : Nasce Baladin Green Pea la prima birra in lattina completamente apribile - HorecaNewsit : Nasce Baladin Green Pea la prima birra in lattina completamente apribile -