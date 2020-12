Bimbo di due anni morto, il Comune si mobilita: 'Noi vicini alla mamma e alla figlia' (Di giovedì 10 dicembre 2020) MONTE SAN VITO - Il piccolo angelo è volato in cielo e qui, nel borgo adagiato sulla collina, restano le lacrime, tanto dolore, qualche rimpianto e molti interrogativi. La morte del Bimbo di due anni ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 10 dicembre 2020) MONTE SAN VITO - Il piccolo angelo è volato in cielo e qui, nel borgo adagiato sulla collina, restano le lacrime, tanto dolore, qualche rimpianto e molti interrogativi. La morte deldi due...

_artofmoments : RT @chenesaidime_: Un bimbo felice che tra undici giorni compie venticinque anni ma ne dimostra due al massimo #irama - lavocedifilo : RT @chenesaidime_: Un bimbo felice che tra undici giorni compie venticinque anni ma ne dimostra due al massimo #irama - Lostbody7 : Rant delle 4? Tralasciamo che non conosco bene il contesto in questione. 'Mio figlio, normale, non ha garantito un… - __giusyy__ : MA TE VUOI VEDERE CHE SE MI ADDORMENTO (cosa impossibile) STO BIMBO TWITTA OGNI DUE SECONDI #LTLivestream… - MiliutGatti : @trumanswater @RFeragalli mio amico ci diceva che doveva stare chiuso con un bimbo di due anni in un appartamento d… -